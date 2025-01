Twine och Wells avgjorde hemma mot Blackburn

Bristol C segrade – 2–1 mot Blackburn

Nahki Wells matchvinnare för Bristol C

Tredje raka nederlaget för Blackburn

Det blev en uddamålsseger för Bristol C i matchen mot Blackburn i Championship på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–1) hemma. Nahki Wells slog till efter 77 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Därmed har Bristol C fyra raka segrar på hemmaplan.

Oxford United nästa för Bristol C

Bristol C tog en tidig ledning. Scott Twine slog till, redan i tolfte minuten.

Blackburn kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen, genom Andreas Weimann. Nahki Wells gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Bristol C har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Blackburn har en vinst och fyra förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Bristol C:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Blackburns sjunde uddamålsförlust.

Det här betyder att Bristol C nu ligger på åttonde plats i tabellen, och Blackburn är på sjunde plats. Ett fint lyft för Bristol C som låg på tolfte plats så sent som den 25 december.

När lagen möttes senast vann Blackburn med 3–0.

I nästa omgång har Bristol C Oxford United borta på Kassam Stadium, lördag 1 februari 13.30. Blackburn spelar hemma mot Preston North End fredag 31 januari 21.00.

Bristol C–Blackburn 2–1 (1–1)

Mål: 1–0 (12) Scott Twine, 1–1 (40) Andreas Weimann, 2–1 (77) Nahki Wells.

Varningar, Bristol C: Max O’Leary. Blackburn: Tyrhys Dolan, Makhtar Gueye, Danny Batth, Dion Sanderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-2-1

Blackburn: 1-0-4

Nästa match:

Bristol C: Oxford Utd, borta, 1 februari

Blackburn: Preston North End FC, hemma, 31 januari