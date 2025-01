Ahl nära Tristan Presov: ”Bara detaljer återstår”

Hugo Ahl ser ut att stanna kvar i utlandet.

Nästa steg verkar bli slovakiska Tristan Presov.

– Jag skriver på de närmsta dagarna, säger Ahl till Värnamo Nyheter.

Hugo Ahl stannar utomlands och är nu på väg till slovakiska Tristan Presov. Den 23-årige mittfältaren spelade för Spartak Trnava i Slovakiens högstaliga under förra året, men kontraktet gick ut vid årsskiftet.

Trots ett provspel med allsvenska nykomlingen Östers IF väljer Ahl att fortsätta sin karriär i Slovakien. Enligt Värnamo Nyheter skriver han snart på ett 1,5-årskontrakt med Tristan Presov, som just nu leder den slovakiska andraligan.

– Jag skriver på de närmaste dagarna, bara detaljer återstår. De har verkligen jagat mig, både i somras och nu under vintern, säger Ahl.

Ahl har tidigare representerat svenska klubbar som Torns IF, Ytterhogdals IK, Ullareds IK, Dalstorps IF, Ljungby IF och IFK Värnamo.