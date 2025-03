Klart: Pogbas avstängning har upphört

Paul Pogbas dopningsavstängning har hävts.

Således är den franska VM-guldmedaljören åter tillgänglig på marknaden.

Det var under hösten 2023 som Paul Pogba, 31, testades positivt för dopning.



Ett knappt halvår senare kom beskedet. Fransmannen stängs av från all fotboll under fyra års tid.



Under fjolårshösten kom dock ett nytt besked. Avstängningen förkortades till och med mars 2025.



Där befinner vi oss också nu och enligt Nicolò Schira har avstängningen upphört.



Frågan är dock var Pogba kommer att spela sin fotboll framgent? I november valde nämligen Juventus att riva mittfältarens kontrakt och Pogba är således fri att skriva på för valfri klubb.



I Juventus har Pogba, under sina två sejourer, gjort totalt 190 matcher, 34 mål och 33 assist.