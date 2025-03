AIK på plats i Spanien – flera namn aktuella

AIK vann cupavslutningen – men är likväl utslagna.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete efter nya spelarköp.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är sportchef Thomas Berntsen just nu på plats i Spanien.

AIK kommer närmast från en 2-0-seger i fredags mot IFK Värnamo.

Efter uttåget ur cupen har sportchef Thomas Berntsen snabbt skyndat vidare.



I helgen har han, enligt FotbollDirekts uppgifter, rest till Spanien och uppges träffa flera agenter och har även på kort tid sett flera matcher på plats i Marbella.

Det handlar om utländska klubbar som just nu träningsspelar där nere. Totalt sett väntas han se sex till åtta olika matcher på kort tid.



AIK-chefen uppges ha rest ner för att titta på flera olika namn, där bland en anfallare som är så prioriterad.



Välrubricerade Andronikos Kakoullis uppges ännu finnas med i bilden – men den norske ledaren vill nu likväl ha fler likvärdiga spår som alternativ till cyprioten.



Berntsen markerade så sent som i fredags för FotbollDirekt att ett omfattande arbete pågår – men att exempelvis en ny anfallare kan komma att dröja närmare transferfönstrets stängning. Motiveringen: Det kommer att kosta stora resurser och det måste bli rätt.



Under måndagen släppte även AIK iväg anfallaren Emmanuel Gono på lån till IK Start i Norge.