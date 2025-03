Beskedet: United bygger ny superarena – första bilderna på skrytbygget

100 000 åskådare – så många ska Manchester Uniteds nya arena ta in.

Under tisdagen meddelade Premier League-klubben att skrytbygget väntas bli av.

– Vår nuvarande arena har tjänat oss utmärkt i 115 år, men den har hamnat efter de bästa arenorna inom världsidrotten, säger Jim Ratcliffe i ett uttalande.

Sedan 1910 har Old Trafford varit en konstant i staden Manchester. Det är även den arena som fotbollsklubben Manchester United spelar sina hemmamatcher på.

Det kan det dock bli ändring på framgent.

Under tisdagen meddelade storklubben att ambitionen är att bygga en ny arena. Det nya skrytbygget ska att ta in runt 100 000 åskådare och enligt ansedda The Athletic uppges den kosta motsvarande 27 miljarder svenska kronor att uppföra. Enligt Manchester United kan projektet runt arenan ge betydande ekonomiska och sociala fördelar, bland annat genom att skapa 92 000 nya jobb, över 17 000 nya bostäder och öka antalet besökare.

– Vår nuvarande arena har tjänat oss utmärkt i 115 år, men den har hamnat efter de bästa arenorna inom världsidrotten. Genom att bygga intill den befintliga platsen kommer vi att kunna bevara essensen av Old Trafford, samtidigt som vi skapar en verkligt toppmodern arena som förbättrar upplevelsen för våra fans, bara några steg från vårt historiska hem, säger Uniteds delägare Jim Ratcliffe i uttalandet.

– Minst lika viktigt är möjligheten för en ny arena att fungera som en katalysator för social och ekonomisk förnyelse i Old Trafford-området, skapa arbetstillfällen och investeringar, inte bara under byggfasen utan på en varaktig grund när arenadistriktet är färdigställt. Regeringen har identifierat investeringar i infrastruktur som en strategisk prioritet, särskilt i norra England, och vi är stolta över att stödja det uppdraget med detta projekt av både nationell och lokal betydelse, fortsätter Ratcliffe.

Manchester United gick nyligen ut med att omkring 150-200 tjänster i klubben kommer att tas bort. Detta med anledning av att klubben förlorat stora pengar de senaste fem åren. Under fjolåret fick 250 anställda lämna sina tjänster.