Chelsea dominerar Londonderbyt: ”De leder på poäng”

Under torsdagen spelade Chelsea och Tottenham Hotspur om tre poäng i Premier League.

Efter den första halvleken var ställningen i Londonderbyt mållös – trots flera stora lägen för hemmalaget.

– Framförallt de första 30 minuterna var Chelseas, säger Viaplays expertkommentator Glenn Strömberg.





Under torsdagskvällen gjorde de två Londonklubbarna, Chelsea och Tottenham, upp om tre viktiga poäng i Premier League där hemmalaget gick in som klara favoriter.



Detta åtminstone sett till tabellplaceringarna där Chelsea inför matchen befann sig på en sjätteplats – och Tottenham på plats 14. Lägg där till att Spurs-tränaren Ange Postecoglou har förlorat samtliga tre möten med Chelsea sedan han började sin tjänst.



På Stamford Bridge dröjde det inte mer än 50 sekunder innan Chelsea, via Nicolas Jackson och senare Spurs-försvararen Micky Van de Ven hade en boll i stolpen.



Med 18 minuter på matchuret var ”The Blues” ännu en gång nära att ta ledningen när Enzo Fernandez, och Tottenhams Udogie, hade en boll på mållinjen som Vicario till slut kunde greppa.



Klart var hur som helst att hemmalaget inledde klart bäst sett till antalet skapade chanser.



När den första halvleken var över gick båda lagen in i omklädningsrummen med en poäng var – då ställningen var 0-0. Detta trots att Chelsea, i den 45:e minuten varit nära att spräcka nollan genom Jadon Sancho – som tvingade Vicario till en fin parad.



– De leder på poäng i första halvlek. Framförallt de första 30 minuterna var Chelseas, sedan har Tottenham jämnat ut det sista kvarten, säger Viaplays expertkommentator, Glenn Strömberg, i sändningen.