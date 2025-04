Isak och Murphy bäst – Wood och Elanga skuggar

Alexander Isak och Jacob Murphy toppar listan.

Ingen annan anfallare har gjort mer mål assisterad av en lagkamrat.

Tredje bäst är Forest-doun Chris Wood och Anthony Elanga.

Under måndagskvällen ställdes Tottenham Hotspur mot Nottingham Forest i Premier League.



Detta i vad som skulle sluta med bortalagets 18:e seger denna säsong.



Efter att Elliot Anderson gjort 1-0 i den femte minuten skulle Anthony Elanga spela fram Chris Wood till 2-0, vilket blev matchavgörande med tanke på att Richarlison reducerade med tre ordinarie minuter kvar.



Assisten var Elangas nionde (!) denna säsong och femte till sin lagkamrat och anfallare Chris Wood.



Det gör att firma Wood och Elanga tar sig in på topp tre-listan bland de hetaste assist- till målgörare-paren i hela Premier League.



Ovanför sig har man endast två par. Crystal Palace Eberechi Eze har spelat fram Jean Philippe Mateta till sex stycken – och Jacob Murphy har assisterar Alexander Isak till sju i Newcastle.



Som om det inte var nog har Elanga varit inblandad i 15 mål för Nottingham Forest, vilket är ett nytt rekord för svensken i Premier League.

