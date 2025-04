JUST NU: Drömstart för Nottingham – tar ledningen direkt

Under måndagskvällen ställs Tottenham Hotspur mot Nottingham Forest i Premier League.

Då finns två svenskar på planen, i form av Dejan Kulusevski och Anthony Elanga.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Den 22 februari spelade Dejan Kulusevksi från start för sitt Tottenham Hotspur.



Sedan dess har den svenske landslagsmannen varit borta från Ange Postecoglous startelva på grund av en skada.



När hans Spurs ställdes mot Nottingham Forest under måndagskvällen stod det klart att 24-åringen åter fanns med från start. Det gjorde däremot inte Lucas Bergvall som återfanns på bänken.



I bortalaget startade, som brukligt, Anthony Elanga.



***



I London inledde hemmalaget bäst och skapade matchens första chans redan i den andra minuten när Mathys Tel kom till avslut efter att ha tagit tillbaka bollen efter eget slarv. Avslutet gick dock i täck och var aldrig nära att hota.



I den femte minuten skulle dock bortalaget ta ledningen, i sitt andra anfall. Anthony Elanga slog in en hörna som till slut hamnade på fötterna hos Elliot Anderson som drog till. På vägen mot mål styrdes bollen något och ställde Vicario i Spurs-målet.



Med tio minuter på klockan skulle nästa smäll komma för Spurs. Detta efter att målskytten Elliot Anderson slagit ett inlägg till Chris Wood som stötte in 2-0. Målet skulle stå sig en dryg minut innan VAR-rummet meddelade att anfallaren var i Offside när bollen slogs.



***



Startelvor:



Tottenham Hotspur: Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence – Sarr, Bentancur, Kulusevski – Odobert, Richarlison, Tel.



Nottingham Forest: Sels; Williams, Murillo, Milenkovic, Toffolo – Danilo, Anderson – Elanga, Gibbs-White, Dominguez – Wood.