JUST NU: Bergvall från start i London-derbyt mot Chelsea

Under torsdagen tar Chelsea mot Tottenham Hotspur i ett hett Londonderby.

Då får svenske Lucas Bergvall åter chansen från start.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Det stundar ett Londonderby på Stamford Brigde mellan Chelsea och Tottenham Hotspur.



Under torsdagskvällen ska de två Londonklubbarna göra upp om tre viktiga poäng i Premier League där hemmalaget går in som favoriter.



Detta åtminstone sett till tabellplaceringarna där Chelsea just nu befinner sig på en sjätteplats – och Tottenham på plats 14. Lägg där till att Spurs-tränaren Ange Postecoglou har förlorat samtliga tre möten med Chelsea sedan han började sin tjänst.



Oaktat det ska det spelas fotboll, och detta med Lucas Bergvall från start. Efter en period med sjukdom under landslagsuppehållet får den 19-årige mittfältaren chansen från start i Spurs mittfält.



Startelvor:



Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella – Caicedo, Fernandez, Neto – Palmer, Sancho, Jackson.



Tottenham Hotspur: Vicari; Spence, Romero, van de Ven, Udogie – Bergvall, Bentancur, Maddison – Odobert, Solanke, Son.