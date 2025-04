Uppgifter: Lönekrav kan stoppa Konaté från att förlänga med Liverpool

Ibrahima Konaté kan vara på väg bort från Liverpool.

Förhandlingarna om en kontraktsförlängning har stannat av – och nu uppges mittbacken kräva en rejäl löneökning för att stanna.

Ibrahima Konaté, 25, har bara ett år kvar på sitt kontrakt med Liverpool när säsongen avslutas i sommar. Förhandlingar om en förlängning har pågått länge – utan att nå resultat.

Nu kan anledningen vara avslöjad. Enligt The Times, via Get French Football News, kräver Konaté en rejäl löneökning för att skriva på ett nytt avtal. Fransmannen vill höja sin veckolön från 80 000 pund (cirka 1 miljon kronor) till 200 000 pund (nästan 2,6 miljoner kronor), efter att ha fått en viktigare roll i laget.

Uppgifterna gör gällande att förhandlingarna har svalnat på grund av kravet.

Både PSG och Real Madrid har tidigare kopplats ihop med mittbacken.