Uppgifter: Wesley Fofana tillbaka i Chelseas trupp

Sedan december månad har Wesley Fofana dragit med skadeproblem.

Nu uppger franska RMC Sport att 24-åringen är tillbaka i Chelseas matchtrupp.

Detta inför ”The Blues” match mot Southampton under tisdagen.

I flera månader har Chelsea fått klara sig utan Wesley Fofana, 24, som har dragits med skadeproblem. Den senaste gången försvararen kom till spel var i början av december förra året.



Nu kan dock Fofana göra comeback.



Till tisdagens match har han nämligen, enligt franska RMC Sport, tagits ut i Chelseas matchtrupp som ska ta sig an Southampton på Stamford Brigde under tisdagskvällen.



Under den pågående säsongen står Fofana noterad för spel i tolv matcher med Chelsea – som befinner sig på en sjundeplats i Premier League.



Matchen mellan Chelsea och Southampton har avspark vid 21.15 under tisdagen.