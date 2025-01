AVSLÖJAR: Förre Brøndby-talangen testar lyckan i Landskrona

Den förre Brøndby-spelaren Bertram Kvist, 19, har varit på provspel i Trelleborgs FF.

Nu kan FotbollDirekt, tillsammans med systertidningen Tipsbladet, avslöja att dansken fortsätter att testa lyckan i Sverige.

Kvist befinner sig nämligen i Landskrona för ännu ett provspel med en superettan-klubb.

Det var förra veckan som nyheten om att danske Bertram Kvist, 19, togs in på provspel i Trelleborgs FF.



19-årige Kvist har brutit sitt kontrakt med storklubben Brøndby IF och är således fri att skriva på för en annan klubb.



Nu testar alltså den offensiva mittfältaren lyckan i Skåne och kommer att fortsätta med det en period framöver.



FotbollDirekt kan nämligen, tillsammans med systertidningen Tipsbladet, avslöja att den förre Brøndby-spelaren kommer att testa lyckan i Landskrona Bois.



Där kommer han att träna under resterande del av denna vecka för att se om det lockar honom och superettan-klubben.



Under Bertram Kvists år i Brøndby gjorde han totalt två A-lagsmatcher. Han har även representerat Danmarks i U16-, U17 och U18-landslag.

