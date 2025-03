AVSLÖJAR: Klar för Öster – lämnar Elfsborg

Den allsvenska nykomlingen Östers IF förstärker och gör det med Noah Söderberg.

FotbollDirekt kan avslöja att en affär med mittfältaren har blivit verklighet.

Smålandsposten har tidigare rapporterat att en övergång är nära.

Noah Söderberg, 23, lämnar Elfsborg och Östers IF får in ännu ett namnstarkt nyförvärv innan sportchef Jesper Jansson lämnar för IFK Göteborg. Tidigare under onsdagen rapporterade Smålandsposten att en övergång skulle vara nära. Nu kan FotbollDirekt avslöja att affären är klar.

Parterna är överens om en övergång och spelaren har skrivit på ett kontrakt med den allsvenska nykomlingen. Söderberg lämnar därmed IF Elfsborg permanent, efter att ha spenderat höstsäsongen på lån i Halmstads BK.

Övergången väntas bli officiell inom kort.

Öster slutade på andraplats i superettan 2024 och är tillbaka i allsvenskan efter många års frånvaro.

Noah Söderberg är fostrad i Elfsborg. Totalt har han gjort 61 allsvenska framträdanden för Boråsklubben.