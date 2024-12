AVSLÖJAR: Landskrona i ny affär – klart med spännande AIK-talang

Landskrona tar första steg mot 2025 efter den knappa kvalförlusten mot IFK Värnamo.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att AIK-talangen Allen Smajic är klar – i konkurrens med flera allsvenska klubbar.



Landskrona var nära ett allsvenskt avancemang men föll på mållinjen.

Nu uppges Bois snabbt blicka mot 2025.



I går kom uppgifter om att Kalmar FF:s Kevin Jensen är aktuell.

I dag kommer nästa: Enligt FotbollDirekts uppgifter är AIK-talangen Allen Smajic klar.

Den defensive centrale mittfältaren uppges skriva på det nya kontraktet senare i dag.



Han kommer närmast från ett lån med Täby FK i division ett.

Året som har gått har bitvis imponerat för en klubb som suttit trångt till och till sist degraderats till tvåan.

Smajic fysik, spelförståelse och grundteknik har allt eftersom gjort mer och mer intryck på Landskrona-folk som sett honom vid upprepade tillfällen under året.



Smajic uppges även ha varit påpassad från allsvenskt håll – men trots konkret intresse från två olika klubbar så har han alltså valt Bois där han även varit tidigare innan AIK och Täby.

18-årige Allen Smajic är född i Landskrona och påbörjade även sin ungdomskarriär där, innan han flyttade till Stockholm för spel med AIK:s akademi. Under året har han som sagt varit utlånad till Täby FK där han gjorde 17 matcher och tre mål.

Landskrona lottades under tisdagen in i svenska cupens gruppspel. Där kommer de att ställas mot Mjällby AIF, Halmstads BK och Gefle IF i början av 2025.