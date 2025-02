AVSLÖJAR: Priset – blir en av de dyraste svenskarna genom tiderna

Vilket år för Daniel Svensson. Han tog klivet till en av danska ligans bästa och fick även landslagsdebutera.

Nu är har ytterbacken gjort klar med den tyska storklubben Dortmund.

FotbollDirekt kan avslöja en köpoption med spektakulär volym.

FotbollDirekt kunde under gårdagen avslöja att Daniel Svensson flög till Tyskland för den obligatoriska läkarundersökningen med Dortmund.



Månader av rykten tar nu i dag slut när Daniel Svensson har blivit officiell.

Klubbar som Lazio, Celtic, Leeds och Benfica har hållit sig framme – innan det stått klart att det blir Bundesliga och Borussia Dortmund.



Under förra året steg han på allvar upp som ett av danska superligans mest attraktiva namn. Det resulterade bland annat i en plats i Jon Dahl Tomassons landslag.



Men det stannar inte där.



Långt därifrån.



Det finns en ekonomisk dimension som gör övergången till denna tyska storhet än mer iögonfallande.



FotbollDirekt kan avslöja att Nordsjälland har någonting mycket stort på gång. Det har tidigare cirkulerat medieuppgifter om att Nordsjälland vill ha omkring 100 miljoner kronor för sin spelare. Nu har FD fått de exakta siffrorna bekräftade.



Enligt FD:s uppgifter är den tyska storklubbens option spikad till åtta miljoner euro – som motsvarar nära 92 miljoner kronor.



Lägg där till 1,8 miljoner euro, nära 21 miljoner kronor, i ren hyra av Svensson fram till sommaren. Det är även någonting som FD:s danska systersajt Tipsbladet har rapporterat.



Det totala priset kommer alltså att landa på 113 miljoner kronor.



Vi kan med det även konstatera att försäljningen – om övergången blir permanent – kommer att göra honom till en av de dyraste svenska fotbollsspelarna genom tiderna.

Det är inte många blågula namn som varit övergångar på plus 100 miljoner.



Daniel Svensson anslöt till Nordsjälland från BP år 2021. Den här säsongen har försvararen, som också kan spelare mittfältare, noterats för en assist på 17 ligamatcher.