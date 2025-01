Christian Lundström: “Vi får leva med att bra spelare lämnar oss”

Häckens sportchef på damsidan, Christian Lundström, har jobbat hårt det här transferfönstret.

Häcken har tappat en hel del stjärnor men också fått in nya. Göteborgslaget rustar nu för topplaceringen.

– Vårt huvudfokus är att hitta de unga talangerna, säger sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt.

BK Häcken har under de senaste två åren kommit tvåa i både Svenska cupen och damallsvenskan. Trots många landslagsspelare och stora talanger har man inte lyckats hela vägen, men inför årets säsong hoppas Häcken på att vinna.

– Vi har väldigt bra förhoppningar. Vi jobbar alltid långsiktigt och försöker hela tiden bli bättre och bättre. Jag tycker att vi har stärkt truppen ännu mer. Vi har ett lag som ska vara med och utmana och konkurrera om topplaceringarna, säger sportchef Christian Lundström.

Många spelare har lämnat Häcken under detta transferfönster. De allra flesta har lämnat för att spela i klubbar utomlands, en av dem Elma Junttila Nelhage har gått till Lyon. Men fler och fler damallsvenska spelare lämnar Sverige för att testa vingarna i Europa.

– Först och främst så är det mycket som sker och händer och många som vill ut i Europa. Du kan bli professionell fotbollsspelare och tjäna ganska bra pengar som damspelare nu och det är klart att det är många som strävar efter att komma ut i Europa. Vi får leva med att bra spelare lämnar oss.

Han fortsätter:

– Just nu så känner vi att det har varit bra skiftningar, vissa spelare som har lämnat har vi varit redo för det och nya spelare kommer in som tillför väldigt mycket. Så att balansen mellan att få in rutinerade spelare och unga spelare är bra. Vi har fått in rutinerade spelare som Elin Rubensson och Carly Wickenheiser och fått in det som kanske är vår huvudfokus, att hitta de här unga talangerna som vi ska utveckla och göra bättre och få att prestera först hos oss för att sen också kunna gå vidare.

Under de senaste åren har många unga talanger utvecklats i Häcken, bland annat Rosa Kafaji, Anna Sandberg och nu senast Alice Bergström som kom till Göteborg förra året. Bergström har under fjolårssäsongen blivit given i startelvan och haft en enorm utveckling.

– Vi kollar ju mycket på att det ska finnas en stor potential i spelaren såklart och Alice var duktig redan innan hon kom. Men jag skulle säga att vi ger damspelare de förutsättningar som vi tycker att de förtjänar. De kan helt koncentrera sig på fotbollen och på att bli så bra som möjligt. Vi lägger ett otroligt fokus på individen. Varje spelare ska kunna känna att komma hit och få förutsättningar till att bli en bra fotbollsspelare. Så att det är väl det som är nyckeln, att vi lägger mycket tid på det. Vi säger inte bara det utan vi verkligen jobbar med individen för att de ska bli bättre. Det är väl en nyckel som har visats för många spelare att de har kommit och verkligen haft en bra utvecklingskurva. Sen är det som sagt inga dåliga spelare vi har tagit in heller.

Är ni nöjda med fönstret eller kommer det hända mer?

– Fönstret är vi nöjda med och jag tycker att vi har hittat en bra balans i spelare. Det internationella fönstret stänger snart, så det börjar lugna sig. Det kommer krävas något stort om det ska ske något mer, för nu har vi räknat med de spelare vi har.

Succémålvakten Jennifer Falk har under fönstret ryktats till Tottenham, men ännu har ingen affär gått igenom och Häcken ser ut att få behålla landslagsmålvakten.

– Som det ser ut nu så räknar vi med att hon stannar, avslutar Christian Lundström.