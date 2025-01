Efter storslagna vändningen – Hakimi uppges förlänga med PSG

Igår låg Paris Saint-Germain under med 2-0 mot Manchester City i minut 53.

När domaren blåste av matchen hade PSG vänt till 4-2.

Ett par timmar senare uppger Fabrizio Romano att Achraf Hakimi förlänger med huvudstadsklubben.



Efter den praktfulla vändningen mot fjolårets engelska mästare i Champions League har Paris Saint-Germain fortsatt chans på slutspel.



Med i startelvan under gårdagen var, som brukligt, marockanen Achraf Hakimi. 26-åringen har spelat i PSG sedan sommaren 2021 och har inga planer på att lämna.



Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano har högerbacken och PSG kommit överens om en förlängning.



Hakimis kontrakt går egentligen ut sommaren 2026 men har nu, enligt Romano, förlängts med tre år.



Förlängningen uppges bli officiell inom kort.



Hakimi står noterad för 144 matcher med den franska storklubben och har 17 mål samt 26 framspelningar.

🔴🔵🇲🇦 Achraf Hakimi has already signed new deal at Paris Saint-Germain until June 2029, to be official soon.



He’s been showing once again his love for PSG. pic.twitter.com/ag1nzEscqR