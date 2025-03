FD:s avslöjande bekräftat – ÖFK lånar in Dif-talangen

FotbollDirekt kunde under gårdagen avslöja att Östersunds FK visade intresse för Kalipha Jawla.

Kalipha Jawla har ryktats vara aktuell för en ny utlåning under vintern och så sent som igår kunde FotbollDirekt avslöja att Östersunds FK och Utsiktens BK visar intresse för anfallaren.

Nu står det klart att 18-åringen lånas ut till Jämtlandsklubben.

– Det ska bli superkul att komma till Östersund och spännande att spela för deras nye tränare Kiarash Livani. Vi har pratat en del och jag har fått en bra bild av honom. Så allt känns bra och roligt att det är seriepremiär redan i helgen, säger Jawla via klubbens hemsida.

Jawla kommer ha dubbel spelklarhet, något som gör att han kan representera Djurgården vid behov under säsongen.

– Vi har ett föreningsutvecklande samarbete med Östersund där Kalipha Jawla nu lånas ut dit och han kommer att spela där tillsammans med Gideon Granström, som ju har tränat med ÖFK sedan tidigare. Vi har tagit beslutet att båda två ska vara tillgängliga för Östersund i uppstarten av superettan mot Trelleborg i helgen och att de därmed övergår på lån under säsongen 2025. Dock med dubbel spelklarhet som gör att de har en tillhörighet till Djurgården och samtidigt kan spela seniorfotboll i ÖFK, säger sportchef Bosse Andersson.

Östersunds FK har som nämnt ovan även lånat in Gideon Granström från Djurgården i år.