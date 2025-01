Hugo Andersson återvänder till Sverige.

Den tidigare Randers-spelaren har gjort klart med IFK Värnamo och skrivit ett kontrakt över 2027.



Under gårdagen kunde FotbollDirekt, tillsammans med systersajten Tipsbladet, avslöja att Hugo Andersson vänder hem till IFK Värnamo.



Dit var han nämligen utlånad från Malmö FF under 2021 innan han lämnade för spel i Danmark året efter.



Nu står det klart att mittbacken kommer att spela i Värnamo under de kommande tre säsongerna, vilket klubben meddelar via sin hemsida.



”Välkommen tillbaka Hugo!”, skriver IFK Värnamo på sin hemsida.



Förra året slutade Randers på en tredjeplats i den danska högstaligan.



Totalt sett står 26-åringen noterad för 63 tävlingsmatcher med Randers där han har gjort fyra mål och en assist.