Osuji skriver på – så mycket tjänar Kalmar FF

Vince Osuji till Club Brügge är en done deal.

Mittbacken har klarat av läkarundersökningen och kommer att skriva på under eftermiddagen.

Därmed blir han klubbens största försäljning någonsin, sett till intäkter.

Det har varit på gång under en längre tid. Nu har Vince Osuji sålts från Kalmar FF.



Under gårdagen kunde FotbollDirekt berätta om att mittbacken var på plats i Belgien för att genomgå läkarundersökning hos Club Brügge.



Enligt FotbollDirekts uppgifter har Osuji klarat av läkarundersökningen under torsdagsförmiddagen och 18-åringen väntas skriva på ett flerårskontrakt under eftermiddagen. Därefter väntas spelaren presenteras i närtid.



Så sent som i tisdags satt mittbacken på läktaren för att bevittna Club Brügges Champions League-match mot Juventus som slutade 0-0.



Sett till övergångssumma kommer Osuji att inbringa KFF omkring 40 miljoner kronor vilket gör honom till klubbens näst dyraste försäljningen genom tiderna. Dyrast är Ari Ferreira som såldes till AZ Alkmaar för 41 miljoner kronor år 2007.



Däremot kommer Osuji att inbringa rekordstora intäkter för sin övergång då Kalmar FF endast hade rätt till 50 procent av Ferreiras övergångssumma. I fallet med Osuji är det klart mycket mer.



Vince Osuji anslöt till Kalmar FF så sent som i april 2024. Efter totalt 16 matcher, och ett mål, i den rödvita tröjan lämnar 18-åringen för spel i Jupiler Pro League.