Klart: Hampus Näsström klar för Landskrona Bois

Hampus Näsström har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i Landskrona Bois för mittfältaren.

Landskrona Bois spetsar truppen.

Hampus Näsström ansluter, 30-åringen kommer senaste från IFK Värnamo.

– Hampus är en spelare som vi följt under de senaste säsongerna, som kommer passa bra in i vårt arbetssätt och utvecklingsmiljö. Med denna rekrytering spetsar vi till en redan stark trupp och det skall bli spännande att följa Hampus och truppens utveckling under året, säger sportchef Billy Magnusson.

Under sina år i Värnamo noterades Näsström för totalt 83 framträdanden.