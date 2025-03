Klart: IF Elfsborg lånar in Frederik Ihler

Frederik Ihler är tillbaka i Sverige.

IF Elfsborg lånar in anfallaren.

– Det känns jättebra att vara tillbaka i Sverige och nu hos Elfsborg, säger han via klubbens hemsida.

IF Elfsborg förstärker offensiven.

Denna onsdag står det klart att Frederik Ihler, som Landskrona Bois sålde för stora pengar förra sommaren, är klar för Boråsklubben.

– Det känns jättebra att vara tillbaka i Sverige och nu hos Elfsborg! Det har gått snabbt men jag är väldigt glad över att vara här och ser fram emot att sätta igång arbetet, säger han via klubbens hemsida.

Anfallaren ansluter på lån över hela säsongen.

– Matchen i somras här på arenan var nog roligare för er än mig just då, men jag tycker stämningen var otrolig. Isak Pettersson-ramsan från supportrarna har suttit fast i huvudet på mig sedan dess.



🔗 https://t.co/0oRWVwO5JK

_____#vitillsammans #elfsborg #borås pic.twitter.com/mU32um3LEy — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) March 26, 2025