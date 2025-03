Klart: VSK lånar ut 18-åring till division två

Förra året skrev han ett lärlingskontrakt med Västerås SK.

Nu lånas Leonardo Caspari Bark ut till Skiljebo SK – som hör till i division två.

– Nu är han i behov av seniormatcher, säger VSK:s manager, Kalle Karlsson.

I januari förra året skrev en då 17-årig Leonardo Caspari Bark på ett lärlingskontrakt med Västerås SK.



Sedan dess har det endast blivit ett tävlingsframträdande för 18-åringen, och detta i svenska cupens gruppspel under vintern.



Nu står det klart att talangen lånas ut.



Den nya klubbadressen blir division två-klubben Skiljebo SK som har ett samarbetsavtal med VSK. Det innebär att Caspari Bark kan spela för båda klubbarna under året.



– Efter ett skadefyllt 2024 har Leonardo haft en fin utveckling under vintern. Nu är han i behov av seniormatcher och det här blir en bra möjlighet för honom att skaffa sig viktig erfarenhet, säger VSK:s managern, Kalle Karlsson, i ett uttalande.



Västerås SK slutade sist i allsvenskan förra året och förbereder sig för spel i superettan 2025.