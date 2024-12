Officiellt: Andri Baldursson lämnar IF Elfsborg

Andri Baldursson har varit på lån hos IF Elfsborg sedan sommaren 2023.

Nu står det klart att den isländske mittfältaren lämnar klubben.

– Tack så mycket, jag har haft en väldigt bra tid här, säger han via klubbens hemsida.

Andri Baldursson lånades in av IF Elfsborg från Bologna under sommaren 2023 och sedan dess har det blivit 47 framträdanden för den isländske mittfältaren i Boråsklubben, men nu står det klart att han lämnar.

IF Elfsborg meddelar nu Baldursson återvänder till Bologna.

– Många bra minnen. Jag har träffat många bra spelare och ledare, och spelat under två olika coacher. Många av lagkamraterna har blivit mina vänner och jag har verkligen njutit av min tid i klubben, säger han och fortsätter:

– När jag tänker tillbaka på första året så hade vi givetvis velat vinna titeln, men vi gjorde ändå en jättebra säsong. Erfarenheterna från de två sista matcherna är något som vi lärt oss mycket av och som utvecklar ens mentalitet och karaktär. Men jag minns också många härliga segrar vi tagit och att spela framför våra fantastiska supportrar, de har alltid stått bakom oss och gett oss massor av energi. I år har vi fått uppleva en historisk säsong med europaspel med stora matcher, inte minst matchen mot Roma. Jag önskar laget all lycka till kommande europamatcher och jag är säker på att vi går vidare.

