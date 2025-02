Officiellt: Evan Ferguson skriver på för West Ham

Evan Ferguson är klar för Londonklubben West Ham.

Anfallaren har skrivit på för ett lån som sträcker sig säsongen ut.

Det meddelar klubben på sin officiella hemsida.

Irländaren Evan Ferguson är klar för West Ham. Han ansluter från konkurrenten Brighton & Hove Albion på ett lånekontrakt som sträcker sig till slutet av säsongen.

20-åringen återförenas med sin tidigare tränare Graham Potter som gav honom förtroende under sin sejour i Brighton-klubben.

– Det känns bra att vara här, att se arenan och vara här i dag har gett mig en väldigt bra känsla, säger han på West Hams hemsida.

Graham Potter ser postivt på övergången, vilket även är den första han hämtar hem från Brighton.

– Han är en spelare som vi förstås känner väldigt väl, så jag är tacksam till styrelsen för att de tar in honom, säger Potter.

Ferguson står noterad för 80 matcher under sin tid Brighton där han även har gjort 17 mål.

West Ham United is pleased to announce the signing of Evan Ferguson on loan from Brighton & Hove Albion for the remainder of the 2024/25 season ⚒️