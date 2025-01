Officiellt: Gais värvar Frosti Thorkelsson

Gais har gjort klart med ett nyförvärv.

Det i form av den isländska mittfältaren Frosti Thorkelsson som har skrivit på för fem år.

– Det känns fantastiskt, verkligen spännande att komma hit, säger 19-åringen till Gais.

Froti Thorkelsson kommer att spela i Gais från och med idag och fem år framöver.



Det kommunicerar Göteborgsklubben under fredagen.



Den 19-årige mittfältaren kommer senast från spel i Stjarnan, den isländska högstaligan, och ser mycket fram emot sin tid i Sverige.



– Det känns fantastiskt, verkligen spännande att komma hit. Jag har hört mycket bra saker om klubben, och jag längtar efter att få komma igång, säger Thorkelsson i ett uttalande och berättar om vad som lockade med Gais:



– Staden Göteborg är verkligen något som lockade mig, och jag hör att fansen är fantastiska! Jag har sett fansen på videoklipp och jag är verkligen taggad på att få spela framför dem, så det hjälpte mig också mycket.



Gais tekniska direktör, Magnus Sköldmark:



– Vi har jobbat under en period för att försöka få Frosti till oss och vi är idag väldigt glada att kunna presentera Robert Frosti Thorkelsson som en GAIS-spelare. Han har funnits med på våra lista över spelare som en stor talang, som tidigt spelat seniorfotboll i sin moderklubb Stjarnan på Island. Han är en offensiv mittfältsspelare som arbetar hårt även i defensiven som kommer att passa bra in i vårt sätt att spela fotboll.



Förra året spelade 19-åringen 27 matcher med Stjarnan och stod för två mål och fem assits. Mittfältaren har även representerat U19-landslag.