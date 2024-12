Officiellt: Jesper Merbom Adolfsson klar för IK Oddevold

IK Oddevold förstärker truppen inför kommande säsong.

Nu denna julafton så har Jesper Merbom Adolfsson presenterats av klubben.

– Oddevold visade tidigt ett stort intresse och till slut var det inget att tveka på, säger han via klubbens hemsida.

Jesper Merbom Adolfsson var given i Gefle IF den gångna säsongen, nu står det klart att mittbacken kommer att spela i superettan även 2025, detta trots att Gefle IF åkte ur den gångna säsongen.

Mittbacken har idag nämligen presenterats av IK Oddevold.

– Oddevold visade tidigt ett stort intresse och till slut var det inget att tveka på, det är alltid lättare att gå när man känner att klubben är genuint intresserade av en som spelare. Jag hoppas jag kan komma in med erfarenhet och inställning och hjälpa till att höja nivån på både träning och match, säger han via klubbens hemsida.