Officiellt: Malmö FF lånar ut Alexandru Ghita

Alexandru Ghita lånas ut av Malmö FF.

Talangen kommer spendera 2025 hos samarbetsklubben BK Olympic.

Malmö FF-talangen Alexandru Ghita lånas ut över den kommande säsongen.

MFF:s samarbetsklubb, BK Olympic, meddelar via sin Instagram att talangen hämtats in under den kommande säsongen.

– Det känns roligt att vara tillbaka i en nygammal miljö och jag ser framemot säsongen, säger Ghita.

Under den gångna säsongen noterades talangen för tolv mål på 25 matcher i P19 allsvenskan.

Tidigare under vintern har Sportbladet rapporterat om att Malmö FF förlängt talangens kontrakt, det är dock inget som MFF meddelat officiellt ännu.