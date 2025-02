Officiellt: Martin Olsson förlänger med MFF

Ett år till.

Martin Olsson har förlängt med Malmö FF.

– Det är en go känsla, säger 36-åringen i ett uttalande.



Under måndagen står det klart. Martin Olsson stannar i Malmö FF under resten av år 2025.



Detta efter att vänsterbacken hade förlängt sitt kontrakt över Europaspelet då hans kontrakt gick ut vid årsskiftet.



– Jag fick några dagar att prata ihop mig med familjen om framtiden och nu är jag väldigt glad att det är klart. Det är en go känsla. Vi har en speciell gruppdynamik och är ett lag som kommit varandra nära. Samtidigt har vi samma mål och det är att vinna titlar. Alla har den mentaliteten och det tycker jag om och trivs med, säger Martin Olsson till Malmö FF och fortsätter:



– När jag är ute på stan, i Malmö och Helsingborg, får jag uppskattning och positiv feedback från våra supportrar, det ger mig mycket energi. Jag ser fram emot säsongen och att hålla mig i god form. Med min rutin hoppas jag kunna bidra både på och utanför planen.



Daniel Andersson, sportchef i MFF:



– Martin är en spelare som är väldigt viktig för oss, framför allt med sin kravställan och hans sätt att vara mot de yngre spelarna. Dessutom är han en spelare som på planen kan hjälpa oss på flera olika positioner. Han sätter standard på träningarna och vet vad som krävs för att spela på en internationell nivå.



I Malmö FF står 36-åringen noterad för 95 matcher med de Himmelsblå. Han har tidigare spelat för klubbar som Häcken, Helsingborg, Blackburn, Swansea, Norwich och Blackburn Rovers.

