Officiellt: Sandvikens IF bryter med Byiringiro

SIF och L. Byiringiro har beslutat att bryta kontraktet i förtid. Vi tackar för tiden i SIF och önskar lycka till i framtiden.



🇷🇼 SIF and Lague have mutually agreed to terminate the contract early. We thank him for his time at SIF and wish him the best of luck in the future. pic.twitter.com/JcqnY1Nney