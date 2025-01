Officiellt: Talangen lämnar Djurgården för Nordic United

Redan i somras var Jack Tagesson aktuell för en flytt från Djurgårdens IF.

Då blev det inget men nu har den unge försvararen gjort klart med ny klubb.

20-åringen fortsätter karriären i Nordic United.

Jack Tagesson såg ut att vara aktuell för en flytt till superettan och till Sandviken i somras.

Dif-talangen testade då med klubben, men någon övergång blev aldrig av.

Nu står det dock klart att 20-åringen går vidare i karriären, Tagesson är klar för ettan-klubben Nordic United.

“Med Jack får vi en spelskicklig mittback som kommer bidra till att stärka Nordic inför 2025”, skriver klubben via Instagram.

Tagesson tillhörde Djurgårdens P19-trupp under fjolåret och i P19 allsvenskan noterades han för 22 framträdanden under 2024. Talangen gjorde även ett framträdande i A-laget (mot Järfälla i Svenska cupen) under fjolåret.

Nyligen prisades han även av klubben som årets junior på pojksidan.