”Tog honom till Hammarby” – Jesper Jansson om Alioum och Ask

Saidou Alioum har spelat i både Hammarby och Omonia Nicosia – Jesper Jansson har varit sportchef i båda klubbarna när ytterforwarden värvades in.

Nu ryktas den 21-årige kameruanen till Östers IF – där Jansson basar.

– Alioum känner jag väldigt bra. Jag hade honom både i Hammarby och i Omonia, säger Östers sportsligt ansvarige till FotbollDirekt.

Under tisdagsförmiddagen rapporterade Smålandsposten att Östers IF visar intresse för Hammarby-spelaren Saidou Alioum. Den 21-årige yttern har varit utlånad till cypriotiska Omonia Nicosia under två vändor och gjort totalt 56 matcher, 13 mål och fem assist.

Vidare sägs en första kontakt mellan Bajen och Öster vara tagen och Alioum sägs vara intresserad av en flytt till Växjö-klubben.

I Öster basar Jesper Jansson över sporten sedan oktober 2024 och har en tämligen stark relation till Alioum. Det var nämligen Jansson som värvade Alioum till Hammarby år 2022 – och tog honom till Omonia på lån 2023.

När FotbollDirekt når Jesper Jansson för en kommentar pratar han gott om sin förra spelare.

– Alioum känner jag väldigt bra. Jag hade honom både i Hammarby och i Omonia. Det är en väldigt bra spelare men mer än så kan jag inte säga, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt.

Om jag säger att Alioum inte hade varit en dålig förstärkning för er – vad säger du då?

– Det säger ju säg själv. Jag var med och tog honom till Hammarby och tog med honom till Omonia så svaret är ganska självklart.

En annan spelare som ryktats till den allsvenska nykomlingen är Daniel Ask, 26, som tillhör danska Ålborg men var utlånad till Västerås SK förra året.

Han sägs, enligt Smålandsposten, vara på Östers radar för en återkomst till klubben han spelade i 2016 och 2017.

När Jesper Jansson får chansen att bemöta uppgifterna är han tämligen kortfattad – och någon dialog vill han inte bekräfta.

– Okej, Ask har ju varit i Öster för länge sedan och är en bra spelare. Mer än så har jag väl inte att kommentera där.

Du vill inte bekräfta eller dementera en eventuell dialog?

– Nej, det vill jag inte göra med några spelare.

Öster slutade på en andraplats i superettan i fjol och spelar således i allsvenskan 2025.

