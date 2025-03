Uppgifter: Barcelona och Chelsea med konkret intresse för Leão

Rafael Leão är en av Milans mest framstående stjärnor.

Nu kan han vara aktuell för en flytt till Spanien, eller England.

Enligt Calciomercato visar både Barcelona och Chelsea konkret intresse för portugisen.

Rafael Leão, 25, har varit ett mycket omtalat namn under det senaste halvåret. Detta då uppgifter gjorde gällande att portugisen inte trivdes i Milan under Paulo Fonsecas vingar. Nu är dock Fonseca ett minne blott då det är Sergio Conceição som rattar skutan.



Frågan är dock om Rafael Leão blir kvar i klubben har han kontrakt med till sommaren 2028?



Uppgifter från Calciomercato gör nämligen gällande att Chelsea och Barcelona visar konkret intresse för portugisen. Detta gällande en värvning under sommarfönstret.



Tidigare har det även rapporterats om att den blå London-klubben har inlett samtal om en övergång för Leao.



I Leãos kontrakt finns en utköpsklausul på 175 miljoner euro, vilket är nära två miljarder kronor, men Milan sägs kunna släppa 25-åringen något billigare än så.



Yttern har totalt spelat 247 matcher för AC Milan och gjort 68 mål.