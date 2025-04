Uppgifter: Brasiliansk doldis aktuell för Europa-flytt

Roger Guedes har stått för en fin säsong med sitt Al-Rayyan i Qatar.

Efter 21 matcher står brassen noterad för 19 mål och leder skytteligan.

Det medför ett stort intresse från Europeiska klubbar, skriver Fabrizio Romano.

Den 28-årige anfallaren Roger Guedes har öst in mål i den Qatariska högstaligan under årets säsong.



På 21 matcher har brassen, med ett förflutet i Palmeiras, Atlético Mineiro och Corinthians, gjort hela 19 mål och toppar skytteligan.



Under lördagen stod Guedes för tre av målen när hans Al-Rayyan besegrade Al-Shamal med 5-3 – och kan nu vara aktuell för en flytt till Europa.



Det är transferspecialisten Fabrizio Romano som skriver att flera europeiska klubbar följer brassens framfart i Qatar och kan tänka sig att köpa honom under det stundande sommarfönstret.



Totalt sett står Guedes noterad för 63 matcher med Al-Rayyan i vilka han har gjort 46 mål och tio assist. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till sommaren 2027.