Uppgifter: Enorm vidareförsäljningskausul på Victor Lind

Victor Lind närmar sig allsvensk comeback.

Yttern uppges i helgen vara klar för IF Brommapojkarna.

Nu kommer uppgifter om att Stockholmsklubben gått med på en enorm vidareförsäljningskausul för att ta yttern.

Det var under gårdagen som Fotbollskanalen var först med att berätta att Victor Lind är klar för en allsvensk comeback.

Yttern som var utlånad till IFK Norrköping under 2023 kommer att skriva på för IF Brommapojkarna.

FotbollDirekts systersajt, Tipsbladet, kommer nu med detaljer kring övergången och det verkar som att IF Brommapojkarna fått gå med på en hel del för att ta Lind från FC Midtjylland.

Bland annat uppger Tipsbladet att en vidareförsäljningskausul på 40 procent finns med i avtalet.

BP uppges även betala 250 000 euro, det vill säga lite mindre än tre miljoner kronor exklusive bonusar för 21-åringen, som enligt Tipsbladet kommer att skriva på ett treårskontrakt med Stockholmsklubben.

