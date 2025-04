Uppgifter: Everton beredda att förlora Branthwaite

Everton Jarrad Branthwaite kommer sannolikt att lämna Everton under det kommande sommarfönstret.

Detta har två klubbar uppmärksammat – i form av Manchester United och Tottenham Hotspur.

Det rapporterar The Sun.

Den 22-årige mittbacken Jarrad Branthwaite har varit ett av få utropstecken i Everton under den pågående säsongen.



Efter att Premier League-säsongen 2025 har gått i mål väntas ”The Toffees” bli av med en hel rad spelare, då elva spelare just nu sitter på ett kontrakt som inte går ut i sommar.



En av spelarna som har ett längre kontrakt är Jarrad Branthwaite, 22, vars avtal sträcker sig till sommaren 2027.



Trots detta skriver nu engelska The Sun att Everton förväntar sig att mittbacken ser ut att lämna under sommaren. Detta samtidigt som de rapporterar att Manchester United kommer att göra ett nytt försök på att värva 22-åringen.



De kommer dock inte att vara ensamma i jakten på den engelska landslagsmannen då Tottenham Hotspur kan lägga in stöt om Cristian Romero lämnar klubben.



Jarrad Branthwaite står noterad för 80 matcher med Everton i vilka han har gjort fyra mål och två assist. Han har tidigare representerat klubbar som Blackburn, PSV Eindhoven Carlisle United.