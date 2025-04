Uppgifter: Gyökeres har inte gett grönt ljus till United

Viktor Gyökeres framtid är minst sagt omtalad.

Tidigare i veckan sades det att han i stort sett var ”klar” för Manchester United.

Det stämmer inte, uppger Florian Plettenberg.

Det var under måndagen som uppgifter om Viktor Gyökeres flytt till Manchester United var så gott som klar. Uppgifterna gjorde gällande att anfallarens flytt till den röda Manchester-klubben var en ”done deal” och att han skulle flytta under sommaren.



Idag, tisdag, dementeras uppgifterna.



Enligt den tyske Sky-journalisten Florian Plettenberg finns det ingen överenskommelse mellan United och Gyökeres. Vidare sägs inte den svenske strikern ha gett grönt ljus till flytten.



Det innebär dock inte att en flytt till ”The Red Devils” är helt utesluten.



Plettenberg skriver nämligen att PL-klubben och dess tränare, Ruben Amorim, är angelägna om att knyta till sig sin förra stjärna. Konkreta samtal mellan parterna sägs ha ägt rum och klubben jobbar hårt för att säkra upp Gyökeres.



De är dock inte ensamma om att vilja ha anfallaren som har spottat in hela 52 mål i Sporting-tröjan i år.