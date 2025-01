Uppgifter: Inget PSG för Cristiano Ronaldo

I sommar går Cristiano Ronaldos kontrakt med Al Nassr ut.

Nu står det, enligt flera journalister, klart att det inte blir en flytt till PSG.

”Diskussioner äger inte ens rum nu”, skriver Fabrizio Romano på X.



Det var för två år sedan som Cristiano Ronaldo lämnade England och Manchester United för spel i Saudiska Al Nassr FC.



I Saudi Pro League får man säga att anfallaren har fortsatt att ösa in mål. 74 stycken på 83 matcher om man ska vara exakt.



Under sommaren går 39-åringens kontrakt med klubben ut och vad som väntar efter det är ovisst.



En sak som, enligt flera journalister, är säker är att det inte blir spel i Paris Saint-Germain.



Ben Jacobs skriver nämligen, på X, att PSG inte har några planer på att kontakta Ronaldo. Istället för att satsa på större värvningar ska de satsa ungt och till viss mån franskt.



Även Fabrizio Romano slår fast att det inte blir någon flytt.



”Paris Saint-Germain är inte i samtal om att värva Cristiano Ronaldo trots rapporter”



”Diskussioner äger inte ens rum nu”

