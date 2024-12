Uppgifter: Målvaktsrockad i Hammarby

Hammarby gör om i sin målvaktsuppstättning.

Davor Blazevic lämnar Hammarby för BP och Felix Jakobsson lämnar Sandviken för Hammarby.

Detta rapporterar Expressen under söndagen.

Det kommer att ske en målvaktsrockad i Hammarby.



Davor Blazevic kommer att lämna Bajen för Brommapojkarna och Felix Jakobsson Sandviken för Bajen.



Detta skriver Expressen under söndagskvällen.



Tidigare uppgifter har gjort gällande att Hammarby vill värva Sandviken-keepern som sitter på utgående avtal. Nu står det också, enligt tidningens uppgifter, klart att trotjänaren Blazevic flyttar några mil västerut.



Tidningen skriver där till att Jakobsson väntas presenteras inom kort och under söndagskvällen meddelade Sandviken att 25-åringen lämnar klubben.



Vad gäller Blazevic uppges han vara klar för BP och förväntas presenteras under den kommande veckan.