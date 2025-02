Uppgifter: Manchester United vill ha Álvarez

Manchester United är på jakt efter Julián Álvarez och är beredda att lägga stora pengar på stjärnan.

Trots intresset uppges en övergång inte vara aktuell för tillfället – då spelaren själv inte har planer på att lämna Atletico Madrid.

Enligt uppgifter är Manchester United beredda att göra ett stort ekonomiskt åtagande för att värva Julián Álvarez från Atlético Madrid. Den 25-årige anfallaren, som anslöt till den spanska klubben i somras, har redan visat sin kvalité med 17 mål och fyra assist på 36 tävlingsmatcher.



En övergång kan innebära en stor summa – upp till 150 miljoner euro (nästan 1,7 miljarder kronor), det rapporterar OK Diario.



Atlético Madrid sägs ha betalat omkring 64 miljoner pund för Álvarez tidigare under året.



Trots intresset uppger TyC Sports att en övergång inte är aktuell just nu, eftersom Álvarez inte har några planer på att lämna Atlético Madrid i sommar. Den argentinske spelaren har tidigare spelat för Manchester City, men bytte klubb till Atlético under sommarfönstret 2024.

Álvarez kontrakt med Atlético sträcker sig till sommaren 2030.