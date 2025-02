Uppgifter: Rashford lämnar för konkurrent – köpoption på en halv miljard kronor

Marcus Rashford lämnar Manchester United.

Han är klar för lån till ligakonkurrenten Aston Villa, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Med i dealen finns en köpoption på 550 miljoner kronor.

Efter att under vintern stått utanför Uniteds matchtrupp efter att tränaren Ruben Amorim ifrågasatt hans insatser på träning lämnar nu Marcus Rashford, 27, Manchester United på lån till Aston Villa, enligt Fabrizio Romano.



Avtalet inkluderar en köpoption på cirka 550 miljoner kronor.

Villa täcker 70 procent av Rashfords lön under låneperioden, och om klubben väljer att köpa loss honom får han ett kontrakt på tre och ett halvt år. Läkarundersökningen är planerad under dagen.

Fostrad i Manchester United har Rashford aldrig spelat för någon annan klubb på seniornivå. Han har gjort 138 mål på 426 matcher och har kontrakt med United till 2028.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford to Aston Villa, here we go!



Agreement in place on loan deal with over 70% salary covered by Villa.



Buy option clause worth £40m also included in contract with potential three year and half deal to follow.



Medical booked today. pic.twitter.com/3z5EogHyPs