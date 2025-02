Uppgifter: Roma kan neka Benfica en Samuel Dahl-affär

Benfica överväger att köpa loss Samuel Dahl.

Men AS Roma kan stoppa en övergång, enligt portugisiska Record.

Enligt de senaste rapporterna från den portugisiska tidningen Record överväger Benfica att aktivera köpoptionen för Samuel Dahl, 21. Vänsterbacken, som just nu är utlånad från AS Roma, har redan imponerat under sin tid i den portugisiska högstaligan. Tränare Bruno Lage har uttryckt stort förtroende för Dahl, som redan har fått starta tre matcher som vänsterback.

Samuel Dahls prestationer har fångat Benficas intresse, och klubben överväger att investera tio miljoner euro (drygt 111 miljoner kronor) för att göra övergången permanent. Dock har Roma vidtagit egna försiktighetsåtgärder i avtalet. Enligt både Record och Canal 11 har den italienska klubben inkluderat en klausul som möjliggör för dem att häva köpoptionen för en miljon euro (motsvarande drygt 11 miljoner kronor), något som Fotbollskanalen var tidiga med att återberätta, vilket skulle ge Roma en betydande kontroll över Dahls framtid.

Ekonomiska detaljer kring låneavtalet har också varit föremål för diskussion. Tidigare rapporter antydde att Benfica betalade 600 000 euro (runt 6,7 miljoner kronor) för att låna Dahl, men i Records senaste uppgifter nämns en summa på motsvarande 3,3 miljoner kronor.

Låneavtalet mellan Roma och Benfica gäller fram till i sommar.