Uppgifter: Rydström nobbade HSV – efter videomöte

Henrik Ryström har vunnit SM-guld med Malmö FF två år i rad.

Därför är han hårt uppvaktad av andra klubbar.

En av dessa är Hamburger SV – som Rydström ska ha tackat nej till enligt tyska Bild.

Henrik Rydströms gärning som fotbollstränare i Malmö FF har gett eko.



Det har tidigare rapporterats om intresse från Premier League-klubben Brighton & Hove Albion innan de anställde St Paulis tränare Fabian Hürzeler.



Därefter gjordes den tidigare KFF-spelaren aktuell för tränarjobbet i Hamburger SV som sparkade Steffen Baumgart för två veckor sedan. Det valde dock Rydström att dementera.



– Nej, det finns ingenting, sade han i Lundhs podcast.



Under fredagskvällen kom det motstridiga uppgifter från Tyskland. Enligt Bild ska HSV:s ledning haft ett videomöte med Henrik Rydström och hans rådgivare. Det ska också ha skett i Marbella, där MFF var på träningsläger.



Det kommer dock inte att bli någon flytt till Tyskland för Rydström, som nobbade Hamburgers SV:s erbjudande. Detta skriver Bild har att göra med att 48-åringen inte vill byta klubb under vintern.



– Är du tränare så är det en dålig tidpunkt att gå nu egentligen. Det är bättre kring sommaren, då har de andra ligorna vi pratat om sin försäsong, sade Rydström till Lundhs podcast.



Vidare skriver Bild om att en grundförutsättning för att Rydström skulle ta sig an HSV-jobbet är att han får ta med sig minst en assisterande tränare.