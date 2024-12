Uppgifter: Valentic kan följa med Mellberg till MLS

IFK Norrköpings Azrudin Valentic kan lämna Sverige för USA.

Där kan han att göra Olof Mellberg sällskap i St Louis City – som assisterande tränare.

Parterna ska ha inlett samtal om en flytt, skriver Expressen.

För en dryg vecka sedan stod det klart. Olof Mellberg lämnar Sverige för USA och MLS. Där har han tagit över som huvudtränare i St Louis City SC.



Där vill den tidigare BP-tränaren förstärka sin stab med en assisterande tränare och ett par namn har gjorts aktuella.



Enligt uppgifter från Expressen är en av dessa IFK Norrköpings Azrudin Valentic som görs högaktuell för att bli klubbens assisterande tränare bredvid Mellberg.



Parterna sägs ha inlett samtal men ska inte ha gjort klart med någonting ännu.



Just Mellberg och Valentic har erfarenhet av att arbeta tillsammans då de basade över Brommapojkarna under en period. Där vann de exempelvis superettan och säkrade allsvensk uppflyttning 2017.



Nu kan de två tränarna alltså återförenas – men i ett helt annat land och miljö.



Azrudin Valentic har under året varit assisterande tränare till Andreas Alm i IFK Norrköping som tog en elfteplats i allsvenskan.



54-åringen har tidigare arbetat i Dalkurd, Botev Plovdiv och Fremad Amager.