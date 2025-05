Örebro SK förlorade – för sjätte gången

Örebro SK stod på en inspelad poäng inför lördagens match mot IK Oddevold.

Den skulle man förlora – genom att släppa in mål i den 97:e minuten.

Således har man förlorat sex av sju matcher i inledningen av superettan.



Krisen i Örebro SK är total.



Detta efter att man, under lördagen, förlorat sin sjätte match i superettans inledning.



Mot Oddevold inledde bortalaget bäst då Sebastian Tipura gjorde 1-0 redan i den 17:e minuten.



Därefter skulle dock Oddevold kvittera bara sju minuter senare när Liridon Kallura gjorde den första halvlekens andra mål, vilket blev slutresultatet i den första akten.



Det såg också länge ut att sluta med delad poäng i Uddevalla – innan bollen damp ner framför fötterna på Adam Engelbrektsson som gjorde 2-1 i den 97:e matchminuten.



Som om förlusten inte var nog tvingades Kalle Holmberg till byte redan i den 14:e minuten.



För Oddevolds del ser det dock ljusare ut, då man just nu är fyra i superettan efter sju matcher.

