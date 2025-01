Klart: Ahmed Yasin lämnar Örebro SK

Ahmed Yasin återvände till Örebro i somras.

Nu har hans kontrakt gått ut och kommer inte att förlängas.

– Jag kommer alltid vara en ÖSK-supporter och jag hoppas att det blir en fin säsong för er, säger 33-åringen till ÖSK.

Det var i somras som Ahmed Yasin värvades in till Örebro SK från saudiska Al-Kholood. Det var den tredje gången i ordningen yttern representerade ÖSK.



Ahmed Yasin står noterad för 150 matcher i den svartvita tröjan och stod för fyra mål och en assist under hösten i superettan.



Nu meddelar Örebro att det inte blir någon förlängning med Yasin som lämnar klubben.



– Det har varit en ära att få sätta på sig den svartvita tröjan och spela inför den här fantastiska publiken igen. Stort tack till alla supportrar, spelare, tränare och andra som jobbar i eller med klubben. Jag kommer alltid vara en ÖSK-supporter och jag hoppas att det blir en fin säsong för er, säger Yasin i ett uttalande på klubbens hemsida.



Enes Ahmetovic, sportchef i Örebro, pratar gott om sin före detta spelare:



– Ahmeds hemkomst betydde mycket för ÖSK under hösten. Det är en grym fotbollsspelare och en mycket fin person som har varit viktig för såväl ÖSK som för mig personligen sedan jag kom till klubben. Fotbollen är dessvärre sådan att den ibland försätter en i situationer där man behöver krama om varandra och skiljas för tillfället. Det här är tyvärr ett sådant tillfälle. Nu får både Ahmed och vi gasa vidare utan varandra men jag hoppas och tror att vi framledes kommer få se Ahmed innanför ÖSK:s väggar igen på ett eller annat sätt. Vi kan så klart inte annat än att säga ett enormt stort tack till Ahmed och önska honom ett mycket stort lycka till i hans framtida åtaganden, säger han.

Örebro SK slutade på en elfteplats superettan 2024.