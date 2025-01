Officiellt: Viktor Lundberg får ny roll i Örgryte

Under gårdagskvällen stod det klart att Viktor Lundberg valt att lägga skorna på hyllan.

Nu meddelar Örgryte IS att han får en ny roll i klubben – Lundberg blir övergångstränare.

– Det känns fantastiskt att få fortsätta min resa inom fotbollen, nu i en ny roll, säger han via klubbens hemsida.

Det var under torsdagskvällen som beskedet att Viktor Lundberg valt att lägga skorna på hyllan kom.

Nu står det klart att 33-åringen får ny roll i Örgryte IS.

Tillsammans med Jakob Lindström får Lundberg rollen som övergångstränare i Örgryte IS.

”Fokusera på de unga spelare som är i slutet på sin akademiutbildning och på väg in i seniorfotbollen. Jakob och Viktor kommer ha ett nära samarbete med A-lagstränarna Andreas Holmberg och Jesper Swedlund, de kommer ta del av Real Sociedads metodik genom Xabis gedigna erfarenheter och de kommer även ansvara för P17 och P19 inom akademin samt för fotbollsgymnasiet”, skriver klubben om rollen via sin hemsida.



– Det känns fantastiskt att få fortsätta min resa inom fotbollen, nu i en ny roll. Efter att ha avslutat min aktiva karriär ser jag fram emot att kunna ge tillbaka till sporten och arbeta med unga spelare som står på tröskeln till seniorfotbollen. Jag brinner för att hjälpa dem att utvecklas både som spelare och individer, och jag hoppas kunna bidra till att de är väl förberedda för att ta steget upp i A-laget. Att dessutom få arbeta nära A-lagets tränare ger en extra dimension till rollen och skapar en tydlig koppling mellan akademin och seniorfotbollen. Jag är tacksam för den här möjligheten och ser fram emot att bidra till ÖIS fortsatta utveckling och framgång, säger Lundberg själv.

🔴🔵 | ÖIS satsar vidare på akademin – Viktor Lundberg ansluter till ledarstaben.



Läs mer ▶️ https://t.co/C1FZynnFMU pic.twitter.com/3DWPh0L9uR — ÖIS Fotboll (@OrgryteFotboll) January 10, 2025

Totalt blev det tio mål och en assist på 60 matcher för Lundberg i Öis.