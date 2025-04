Varberg tog andra segern – fortsatt tungt för Umeå

Det blev ingen första seger för Umeå FC i superettan.

Inte heller blev det någon poäng.

När Varberg tog emot nykomlingarna i serien vann de med hela 4-0.

Under måndagen tog Varbergs Bois mot Umeå FC på, passande nog, Påskbergsvallen.



Under de tre inledande matcherna för året hade hemmalaget från Halland vunnit en match och spelat två oavgjorda. Umeå kom i sin tur från två försluster och en oavgjord match mot Östersunds FK.



Under söndagen skulle inte heller Umeå ta någon första seger, snarare tvärtom.



Varberg tog en tidig ledning. Laorent Shabani slog till, redan i 19:e minuten.



Laget gjorde 2–0 i 22:a minuten, när Oliver Alfonsi hittade rätt på pass av Albin Winbo.



Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Laorent Shabani träff återigen och ökade ledningen för Varberg.



Varberg gjorde också 4–0 genom Kevin Appiah Nyarko framspelad av Niklas Dahlström i 86:e minuten.



Umeå FC har startat svagt och har bara en poäng efter fyra spelade matcher. Varberg har åtta poäng.



Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.