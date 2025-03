Gefles cupfiasko inte i närheten av Ytterhogdals IK

Gruppspelet i Svenska cupen är på väg att ta slut.

För flera lag har resultaten varit en besvikelse – men de är långt i från sämst av alla.

Här är de sämsta prestationerna i ett cup-gruppspel sedan 2013.

Under helgen, och måndag, avgörs gruppspelet i svenska cupen år 2025.



Redan efter två omgångar stod det klart att en majoritet av lagen var utslagna ur turneringen och får slicka såren till nästa år.



För många supportrar kan det vara en besvikelse att se sitt lag sist i sin grupp, utan poäng och med många insläppta mål.



Om det är till någon tröst har andra haft det – betydligt – värre.



Årets upplaga av Gefle IF är i skrivande stund det sämsta laget i alla grupper med en poängskörd på noll och med nio insläppta mål. Något form av fiasko-rekord ser de inte ut att komma nära, även om de skulle släppa in ett bar bollar mot Landskrona BoIS senare idag.



Faktum är att de just nu har släppt in hela elva mål mindre än det sämsta laget sedan svenska cupen återinförde gruppspelet 2013.



Året var 2022 när Division två-laget Ytterhogdals IK kvalificerade sig till gruppspelet i svenska cupen genom att besegra Vasalunds IF i den sista kvalomgången.



Väl i gruppspelet lottades man mot Hammarby, Häcken och Falkenbergs FF. Borta mot FFF förlorade man enbart med 2-0, mot Hammarby skrevs siffrorna till 1-6 och i matchen mot Häcken släppte man in hela 13 (!) mål. Det innebar i sin tur att man slutade på noll poäng och med en målskillnad på -20 mål.



Andra minst sagt tuffa gruppspel som tåls att omnämnas är IFK Luleås gruppspel förra året, där man slutade sist i gruppen och med en målskillnad på -17. Även Bosse Anderssons gamla klubb BKV ”Vargarna” Norrtälje slutade toksist i sin grupp 2018 med en målskillnad på -15.



Ljungskile SK 2013: 0 poäng och -11 i målskillnad.



Degerfors IF 2014: 0 poäng och -11 målskillnad



Myresjö/Vetlanda FK 2016: 0 poäng och -12 målskillnad



Arameisk-Syrianska IF 2018: 0 poäng och -13 målskillnad



Sollentuna FK 2020: 0 poäng och -13 målskillnad