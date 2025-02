JUST NU: Nino Zugelj debuterar för Djurgården

Under söndagen tar Djurgården emot Sandviken i svenska cupen.

Då väljer Jani Honkavaara att peta Tobias Gulliksen – i matchen som har har skjutits fram till 17.45.

Nu är matchen igång – följ den här!



På 3Arena tar Djurgården emot Sandviken i den första gruppspelsomgången i svenska cupen.



Tillsammans i gruppen finns även IFK Göteborg och IK Oddevold som gjorde upp om tre poäng på Bravida arena i Göteborg.



Matchen skulle egentligen ha sparkats igång vid 17.30 – men flyttas nu fram till 17.45. Detta på grund av att bortalaget anlänt sent till matcharenan i Stockholm.



Detta kommunicerar Djurgården via X.

ℹ️ Avsparken i dagens match är framflyttad till 17:45 pic.twitter.com/yDiyF35Tnd — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) February 16, 2025



Direkt efter avspark tog Djurgården, genom en nick från Patrik Åslund, ledningen. Assisten slogs av Tokmac Nguen. Tid för målet: 33 sekunder.



Tre minuter senare var Djurgården nära att utöka sin ledning när Oscar Fallenius drog till på volley men träffade burgavlen.



Under de efterföljande femton minuterna fortsatte Djurgården att trycka på för ännu ett mål – och var nära vid ett par tillfällen.



Klart var hur som helst att hemmalaget inledde klart bäst.



Med 20 minuter spelade nickade Sandvikens Daniel Söderberg och Oscar Fallenius ihop vilket ledde till ett längre spelavbrott.



Kort därefter byttes Rasmus Schüller ut för Djurgården – och ersattes av Daniel Stensson.



Med 38 minuter på matchuret var Deniz Hümmet nära att dubbla Djurgårdens ledning när han kom loss i boxen och avlossade i täck.



I minut 40 tilldelades Daniel Stensson ett gult kort. En minut senare visade domare Wolf samma kort till Hampus Finndell.



Några fler heta chanser blev det inte i den första halvleken – och Djurgården ledde med 1-0.



Kort in i den andra halvleken kombinerade Djurgården sig fram till ett fint läge. Skottet från slottet från Hümmet var på väg mot mål men Hannes Sveijer stod för en fin parad från nära håll.



Med 56 minuter på klockan skulle Djurgården utökat sin ledning när man kom två mot en från halva planen. Jacob Rinnes utspark landade på fötterna hos Tokmac Nguen som misslyckades med att chippa Sveijer.



Kort därefter visade Deniz Hümmet sin klass när han från nära håll dunkade in 2-0 efter en tilltrasslad situation.



Med ungefär 25 minuter kvar av matchen genomförde Djurgården ett trippelbyte. Ut gick Åslund, Fallenius och Finndell. In i deras ställe kom Albin Ekdal, Tobias Gulliksen och Nino Zugelj.



***



När lagens startelvor kommunicerades stod det klart att Jani Honkavaara valde att starta med nyförvärvet Hampus Findell. Detta samtidigt som Nino Zugelj återfinns på bänken. Även Tobias Gulliksen inleder på bänken.



Djurgården: Rinne; Ståhl, Une, Tehno, Kosugi – Åslund, Schüller, Finndell – Nguen, Fallenius, Hümmet.



Sandvikens IF: Sveijer; Thorn, Harletun, Engqvist, Ramin Kiani – Arvidsson, Söderberg, Yousef, Simba – Käck Ofordu, Sjöstrand.